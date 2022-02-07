市場消化緊縮消息 股市觸底反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會官員鷹派的言論與烏東地區衝突，引起一月底美國股市出現明顯修正，然而在企業財報與勞動市場正面消息公佈後，股市觸底反彈 1.5%；

2. 儘管歐洲央行表示認為高通膨將會在今年消散，而繼續維持低利率，但一月份歐元區消費者物價年增率來到新高點 5.1%，促使歐股下跌 1.2%。

新興市場

1. 市場預期中國官方將持續在全球轉向緊縮政策下，維持較寬鬆的貨幣政策，1 月份服務業採購經理人指數優於預期，中國股市上漲 4.5%；

2. 印度 1 月份製造業與服務業採購經理人指數雖下降但仍維持於榮枯分水嶺之上，股市上漲 2.5%。

債券市場

1. 美國強勁就業報告公佈後，市場預期更加鷹派的措施出爐，美國 10 年期公債殖利率從年前 1.8%，一度走高至 1.93%，美國政府債券指數下跌 1.1%；

2. 全球高收益債和新興市場債也因此承壓，前者維持平盤，後者則下跌 0.6%。

原物料、匯率

1. 地緣政治風險，加上全球股市波動加劇，推升黃金價格上漲 0.9%；

2. OPEC + 成員國不懼石油消費大國的壓力，依舊維持龜速增產步調，原油價格上漲 5.5%（此處指布蘭特原油）。

資料來源: Bloomberg，2022/02/07（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/02/04）

資料來源: Bloomberg，2022/02/07（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/02/04）

三大市場關鍵事件及分析

1. 拉美、中國反攻，新興股市時來運轉

本益比於 2021 年就大幅修正過的拉丁美洲國家與香港股市，今年以來逆勢上漲，表現遠遠優於已開發國家股市，新興市場股市終於迎來久違的春天。

資料來源：Bloomberg，上圖採標普祕魯、卡達、布達佩斯證交所、哥倫比亞 COLCAP、沙烏地阿拉伯 TASI、巴西聖保羅、海峽時報、FTSE 南非、香港恆生指數，下圖採 MSCI 新興拉美、MSCI 世界與 MSCI 中國指數，「鉅亨買基金」整理，2022/2/7。

2. 聯準會鷹派發言，市場正面看待

聯準會利率決策會議暗示將於 3 月開始升息，未來每一季都可能再次升息，縮減負債表最快於 6 月開始。雖然發言看似鷹派，但聯準會同時強調會注意美國長短期公債間利差變化，將市場預期引導至收緊貨幣政策不會導致美國經濟衰退的方向，價值類股也再度跑贏成長類股。

資料來源：Bloomberg，採標普 500 價值與標普 500 成長類股指數，「鉅亨買基金」整理，2022/2/7。

3. 美國勞動數據亮眼，離完全復甦仍遠

勞動數據是觀察聯準會政策方向的重要指標，最新兩個月的非農新增就業人數超出市場預期，勞動參與率也正在回升，其中，一月份因疫情而有不少人失業，可望隨著疫情好轉而改善。

資料來源：Bloomberg、US Bureau of Labor Statistics，「鉅亨買基金」整理，2022/02/07，氣泡大小代表失業人口數。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/26。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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