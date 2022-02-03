〈財報〉漲價有用 Hershey上季獲利超預期 調升全年財測

Hershey Co (HSY-US) 周四 (3 日) 預測全年獲利將高於華爾街預期。這家 Kit Kat 製造商因假日需求旺盛以及巧克力和糖果價格上漲，上季獲利超過預期。

全球包裝食品製造商正在努力應對食糖、小麥和大豆等大宗商品價格的上漲，同時面臨疫情期間供應鏈緊張導致運輸和勞動成本飆升的問題。

為了應對通貨膨脹，Hershey 與其同行 Campbell Soup Co (CPB-US)、卡夫亨氏 (KHC-US) 和聯合利華 (Unilever PLC)(UL-US) 一樣，近幾個月來一直在調高產品售價。

Hershey CEO Michele Buck 說，「價格決定權將是我們今年的一個重要槓桿，預計將可推動大部分成長。」

然而，Buck 警告，由於缺勤率較高，Omicron 病例激增已經打擊該公司的營運及其供應商，並對生產帶來壓力。

她預計這將影響 Hershey 重建庫存和加速應對需求投資的速度，這可能會在今年下半年之前造成受限。

這家總部位於賓州的公司預計全年調整後獲利在每股 7.84 美元至 7.98 美元之間，而預期為每股 7.57 美元。

Refinitiv IBES 數據顯示，截至 12 月 31 日當季，淨銷售額從去年同期的 21.9 億美元增至 23.3 億美元，高於估計的 22.7 億美元。

第 4 季淨利從去年同期的 2.914 億美元或每股 1.39 美元增至 3.556 億美元或每股 1.62 美元。

根據 Refinitiv IBES 的數據，不包括一次性項目，該公司每股獲利 1.69 美元，超過分析師平均預期的每股 1.62 美元。