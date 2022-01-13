〈美股熱門股〉去年電商銷售放緩 PayPal遭Jefferies降評砍目標價

數位支付龍頭 PayPal 周三（12 日）遭 Jefferies 降評並下調目標價，原因是消費者重返實體店面購物導致電商業務趨勢惡化，PayPal 當日股價挫跌逾 2%。

Jefferies 分析師 Trevor Williams 在報告中寫道：「在中期目標信心恢復前，我們認為本益比擴張的空間不大...... 而中期目標信心最快要到今年下半年才會恢復。」

Williams 將該股評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），目標價下調至每股 200 美元，較先前價格大砍 55 美元。

PayPal(PYPL-US) 周三股價受利空消息影響下跌 2.26%，每股報 187.20 美元。

Williams 表示，過去一年電子商務占零售業總銷售額的比率從 2020 年第二季的 22% 降至 19.1%，網路流量數據顯示，未來幾季將再次下滑。

Williams 預估，隨消費從去年中期的高峰恢復至正常水準，平均交易規模將會減少，PayPal 需要加速提升活躍用戶交易數量，以彌補損失。

這種新格局可能會給利潤帶來壓力，並導致收入增長放緩，Williams 預估， PayPal 在 2022 會計年度，利潤將會縮水，而收入可能只比去年同期成長 8%，低於先前預估的 13%。

Williams 表示，營收成長需要超過 20%，才能恢復人們對公司中期目標的信心，其中包括達到 7.5 億活躍用戶，複合年均成長率達 20%，以及每股獲利成長 22%。

他說，倘若 PayPal 能夠成功提高旗下行動支付服務 Venmo 的收入、強化與現有商家的關係，並透過店內 QR Code 策略獲得吸引力，進而提高用戶黏著度，這些趨勢仍有可能逆轉。截稿前，PayPal 對此消息仍未置評。