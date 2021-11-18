群雄四起 守成不易！PayPal遭伯恩斯坦降評 股價挫逾4%

PayPal (PYPL-US) 週三遭伯恩斯坦 (Bernstein ) 分析師調降評級，自等同「買進」下調至「續抱」，且目標價格從 260 美元下調至 220 美元，理由是該公司恐面臨廣泛風險，導致股價收挫 4% 以上。

PayPal 今年迄今股價下跌近 13%，而 Nasdaq 綜合指數上漲約 25%。

分析師寫道：「在世界數位化日益提升之際，PayPal 數位錢包的領先定位難以否定，這也是我們 2 年前調升該股票評級的理由之一，然而，我們相信這改變正在加速，PayPal 現在面臨被顛覆的風險，而不是成為顛覆者。」

伯恩斯坦分析師擔心，大型平台上的電商集中化程度日益上升，例如 Shopify 和亞馬遜，這佔據了 32% 美國電商市場。

分析師表示，在 PayPal 的核心中小企業市場中，Shopify 以「無懈可擊的勁敵」之姿浮現，且 Shopify 推出自家支付平台，構成進一步風險。亞馬遜 (AMZN-US) 雖然 2022 年開始接受 PayPal 的 Venmo 作為支付選項之一，但伯恩斯坦分析師認為，Venmo 目前「貨幣化嚴重不足」。

分析師更加擔心，Apple Pay (AAPL-US) 和 Square (SQ-US) 等其他支付解決方案的競爭，還有 Affirm (AFRM-US) 和 Klarna 推出的「先買後付 (BNPL) 服務」，更以每年 50% 至 100% 的速度增長，儼然是支付界黑馬。

分析師寫道：「我們認為 Square 尚待處理的 Afterpay 收購交易將會顛覆局面，並使其更快成為美國支付系統的主導者。」他們指出，Square 將轉向網路並用 Cash App 進一步與 PayPal 競爭。

「雖然 PayPal 正在積極投資和發展，但在我們看來，與同業相比，該公司可能更需要捍衛自己的地盤。」