律師：馬斯克說讓特斯私有化的推文真有其事

根據律師提交的法庭文件，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在 2018 年推文表示計劃將特斯拉公司私有化，「完全真實」。

在提交法庭的文件中顯示，沙烏地阿拉伯主權財富基金的確同意支持馬斯克將公司私有化的企圖。

馬斯克的律師 Alex Spiro 在文件中指出，「馬斯克 2018 年 8 月 7 日的推文告訴粉絲他正在考慮將特斯拉私有化，這是完全真實的。」「馬斯克不僅在推文時堅信資金已獲確保，事實上根據他與沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 的討論，資金的確已獲確保。」

馬斯克當年的推文為：「正在考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化。資金已獲確保。有投資人支持。」

後來馬斯克在網路貼文中指出，他會讓特斯拉維持公開上市。

這則推文讓特斯拉股價大幅波動，導致美國證券交易委員會 (SEC) 起訴馬斯克涉嫌詐欺。SEC 在 2018 年 9 月的訴狀中，指控馬斯克從未與任何潛在的資金來源討論過以每股 420 美元的價格私有化交易，也沒有確認投資人的支持。

馬斯克和特斯拉後來與 SEC 達成和解，同意支付 4000 萬美元的罰款並辭去董事長職務。

但特斯拉股東在舊金山聯邦法院另外提出的集體訴訟中，聲稱馬斯克的推文引發公司股價劇烈波動，造成股東數十億美元的損失。

投資人希望法院於 5 月 31 日判決這則推文是錯誤陳述。聽證會定於 3 月舉行。