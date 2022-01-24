輝瑞執行長：世界有望在幾個月內恢復到正常生活

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球經濟遭受重創，人們的生活也出現改變。輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 在日前接受採訪時預測，世界將能夠在幾個月內恢復到接近正常的狀態，並表示輝瑞的目標是生產一年接種一次的疫苗，而不是頻繁施打加強劑。

Bourla 表示，病毒不會被根除，很可能將會伴隨人類多年。但是他認為，即使像是 Omicron 等變種病毒繼續存在，也都是能夠控制的情況，世界應該能夠在幾個月內恢復正常生活。

針對疫苗研發，Bourla 指出，輝瑞正在研發針對 Omicron 變種病毒的疫苗，但是這種病毒有產生新變種的趨勢，預計未來還會出現更多變異株。但是，接種疫苗將有助於減低住院率。

另外，他期望未來將會有一年接種一次的疫苗，因為這樣較容易說服人們接種，並且人們也更容易記住接種時間。從公共衛生的角度來看，這會是一個更理想的解決方案。

Bourla 表示，該公司預期最快能在 3 月準備好針對 Omicron 的疫苗，在獲得批准後，就可以開始大規模生產。

Bourla 先前也曾表示，該公司的新冠肺炎口服藥將能有效對抗 Omicron 變種病毒。輝瑞一項針對 18 歲及以上人群的臨床試驗數據顯示，口服藥 Paxlovid 在確診後 3 至 5 天內開始服藥治療持續 5 天，可將染疫住院或死亡風險降低 89%。

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 已於 12 月下旬批准，由輝瑞生產的新冠病毒疾病口服抗病毒藥物 Paxlovid 可用於居家治療，對象包括高危險成人病患，以及 12 歲以上兒童。