〈財報〉雪佛龍第4季獲利不如預期 盤前股價下滑

雖然石油和天然氣價格飆升，但雪佛龍 (CVX-US) 上季財報憂喜參半，股價周五 (28 日) 盤前走跌。

雪佛龍​​第 4 季不包括項目在內的每股獲利為 2.56 美元，而 Refinitiv 分析師的預計為每股 3.12 美元。然而，營收為 481.3 億美元，超過預期的 456.9 億美元。

雪佛龍股價盤前下跌約 3%，該股周四 (27 日) 創下歷史高價。

雪佛龍表示，2021 年全年自由現金流達到創紀錄的 211 億美元，同時減記了 129 億美元的債務。這家石油巨頭全年獲利 156 億美元，而 2020 年時虧損 55 億美元。

該公司周三 (26 日) 將單季股利調高 8 美分或約 6% 至每股 1.42 美元。雪佛龍發表聲明表示，這是該公司連續第 35 年對股東增加派息。

該公司 2021 年營運現金流為 292 億美元，是 2020 年 106 億美元的 2 倍多。

雪佛龍前年第 4 季調整後每股虧損 1 美分，營收為 252.5 億美元。2021 年第 3 季該公司調整後每股獲利 2.96 美元，營收為 447.1 億美元。

雪佛龍表示，第 4 季全球淨石油當量產量同比下降約 5% 至每天 312 萬桶。該公司在美國的每桶原油和液化天然氣的平均銷售價格幾乎較上年翻了一倍，從去年同期的 33 美元上漲至第 4 季的 63 美元。

雪佛龍在美國的天然氣平均銷售價格在第 4 季躍升至每千立方英尺 4.78 美元，高於去年同期的 1.49 美元。