柴犬幣24小時內再漲26% 逾32萬人請願Robinhood上架

比特幣周三 (27 日) 基本上在高檔震盪，非主流加密貨幣則在努力衝高，特別是柴犬幣 (Shiba Inu)(SHIB)。

柴犬幣在過去 24 小時中再漲了 26%，7 天的漲幅來到 88.8%。據 coingecko 數據，柴犬幣不但站穩市值第十一的位置，其總市值仍在攀高，突破 262 億美元。

柴犬幣走強似乎帶領眾多非主流幣種的漲勢，Cointelegraph Markets Pro 和 TradingView 數據顯示，過去 24 小時內漲幅最大的是 Secret (SCRT)、Curve (CRV) 和 柴犬幣。

柴犬幣的火熱引起投資人群注意，Change.org 上的一份請願書，要求 Robinhood Markets Inc. (HOOD-US) 將柴犬幣添加到其平台，現在有超過 32.6 萬人連署。Robinhood 執行長 Vlad Tenev 周二表示，正在謹慎考慮此事。

Coinbase Global Inc. 上個月添加了這一代幣。

加密貨幣對 Robinhood 的增長變得更加重要。上個月，Robinhood 表示計畫提供加密錢包，以允許投資者發送和接收數位貨幣。公司此前表示，這項產品的候補名單已超過 100 萬客戶。根據其上一份文件，64% 的加密收入來自狗狗幣。

之前特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 發表推文，表示自己並不持有柴犬幣，一度使柴犬幣價格急跌，但幾小時後就迅速回升，並加速漲勢。

至台北時間 13:24，柴犬幣報價約 0.00005360 美元。