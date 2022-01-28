祖克伯全球支付夢碎 Diem傳同意2億美元賣給Silvergate

Meta(FB-US) 旗下臉書創立的 Diem 協會，據傳同意以大約 2 億美元把技術出售給以加密貨幣業務為主的加州小型銀行 Silvergate 資本公司，意味著執行長祖克伯把加密貨幣帶給世人的夢想崩解。

Silvergate 已是 Diem 合作夥伴，原本將推出與美元掛鉤的穩定幣，根但知情人士說，支持者和主管經過多次討論後，聯準會 (Fed) 最終在去年夏天告知 Silvergate 不一定會允許這類活動。

針對華爾街日報 (WSJ) 披露的價碼和消息，Meta、Silvergate 和 Diem 均未回應。Silvergate 是成立於 1988 年的美國聯邦準備系統會員銀行，從 2013 年開始為區塊鏈產業提供清算和支付服務。

Diem 原名 Libra，是臉書在 2019 年創立的加密貨幣計畫，一開始吸引 Paypal、Visa、Stripe 等電商和支付巨頭加入，但成立之初就引來全球監管審查，祖克伯還曾為此出席美國國會聽證會接受拷問。

Libra 在 2020 年宣布改名為 Diem，而 Paypal 等公司則宣布退出。Diem 計畫的野心逐漸縮小，不再以打造全球性加密或避支付網路為目標，轉為發展與美元掛鉤的穩定幣。

目前金融主管機關似乎開始採取一致立場，即穩定幣應該由受監管的銀行發行，才能作為買賣工具，代表 Silvergate 如果想推自己的穩定幣，可能站在相對優勢的位置。