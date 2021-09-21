Coinbase宣佈放棄推出穩定幣收息產品計劃

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 宣布，將放棄推出穩定幣 (USDC) 收息產品的計劃。消息釋出後，Coinbase 在週一 (20 日) 收跌 3.53%，報 236.53 美元。

Coinbase 原先計劃，讓投資 USDC 的用戶最多可獲得年化 4% 的收益率，並會將 USDC 向第三方貸款。但是，隨著加密貨幣相關的監管擔憂加劇，美國證券交易委員會在日前向 Coinbase 發出韋爾斯通知 (Wells notice)，警告若是推出該項產品，該公司將被起訴。

Coinbase 週一宣佈取消推出 USDC 收息產品的計劃。

Coinbase 表示：「隨著我們持續為整體加密貨幣產業尋求監管清晰度，我們做出了艱難決定不啟動 USDC 計劃。」

該公司將繼續努力尋求更清晰的監管指引，並致力將創新、值得信賴的程式和產品帶給客戶。

知情人士先前透露，美國財政部官員已認定 USDT 等穩定幣恐怕很快就會構成風險，並準備提出建議，以加強監管力道。

財政部發言人 John Rizzo 曾表示，該部門正針對穩定幣對用戶、市場或金融系統的潛在利益和風險進行研究，也已經與相關者會面，包括消費者權益保護者、國會議員和市場參與者等。

隨美國監管機關在近期計畫整頓成長飛速的加密貨幣產業，加密貨幣面臨潛在威脅。財政部將提出的建議，很可能將是美政府接下來的行動藍圖。

美政府官員討論由金融穩定監督委員會正式展開評估，以了解穩定幣是否將對經濟構成威脅，政府當局恐將祭出更為嚴厲的監管措施。