軟銀：將持續投資中國 但會更加謹慎

據報導，軟銀集團運營長 Marcelo Claure 表示，軟銀集團計劃對中國的新創企業，採取更加謹慎的方式，但將繼續進行投資交易。

最近幾週，軟銀集團的股票承壓，因為中國監管機構對中國科技業的打擊力度加大，衝擊了包括阿里巴巴集團在內等投資的價值。如今，中國恒大集團的債務危機也威脅到了外資對中國的投資。

Claure 在接受採訪時表示：「和其他在中國大舉投資的人一樣，軟銀正在密切關注在中國投資公司的發展。集團絕不會放棄中國，只會更加謹慎。」

Claure 也表示，集團仍然相信，由於人口結構，以及作為科技領導者之一，中國仍然具有非常大的潛力。軟銀也會繼續投資，但也許規模較小。他指出，軟銀是全球投資者，致力於在全球不同地區分配我們的資金。

軟銀創辦人孫正義在 8 月時曾表示，，中國的新規實施需要時間，但是相信估值終將反彈，軟銀因此暫時減少了在中國的投資。局勢清晰後，考慮恢復在中國的積極投資。中國資產總共佔軟銀投資組合的 23%，但是新投資中僅有 11% 左右的佔比。

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，近期中國房地產巨擘恒大的危機是完全可以控制的。

達里歐推斷，恒大債務危機不會蔓延到廣泛的金融領域，對中國政府來說，恒大負債逾 3000 億美元是完全可控的，北京當局應該已有因應恒大違約危機的計畫，因為他們知道問題即將到來。

達里歐進一步解釋，對各國來說，基本經濟學是，如果債務問題是由本國貨幣造成的，那麼就能透過達成協議來解決。