〈財報〉Omicron將使第1季虧損 但西南航空預計全年會獲利

在新冠病毒中的 Omicron 變種病毒重創人員配置和預位數字之後，西南航空公司 (LUV-US) 預計今年第 1 季將出現虧損，但它表示，從 3 月直到年底都可望獲利。

西南航空的競爭對手達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 本月稍早時也表示，預計快速普及的變種病毒將進一步延後旅遊需求的復甦，但春季和夏季的訂位情形十分強勁。

將於 2 月 1 日接任 CEO 的西南航空執行副總裁 Bob Jordan 在財報聲明中表示，「雖然我們在 2021 年取得重大進展，但 Omicron 變種病毒拖累了之前預期的 2022 年初需求改善。」「隨著新冠確診病例開始呈下降趨勢，最糟的情況似乎已經過去，我們對 2022 年 3 月的訂位和營收趨勢持樂觀態度。」

由於 Omicron 病毒在全國員工之間蔓延，再加上惡劣的天氣和缺乏可用的機組人員，都對從平安夜到今年第一周的航班造成重大打擊。航空業者總計取消了 2 萬多架航班。

西南航空週四 (27 日) 表示，休閒和商務旅遊訂位均弱於預期，可能會在 1 月和 2 月總共削減 3.3 億美元的營收。今年前 3 個月，西南航空預計營收將較 2019 年第 1 季的 51.5 億美元低 10% 至 15%。

西南航空公司和其他航空公司都向機組人員提供額外津貼，以緩解人員短缺問題，總部位於達拉斯的西南航空表示，這項制度將延長至 2 月。

成本也在上升。西南航空表示，不包括燃料在內的第 1 季支出可能會比 2019 年增加 20% 至 24%，高於之前估計的 10% 至 14%。該航空公司正在下修第 1 季的運力計劃，預計將恢復 91% 的 2019 年疫情前運力，之前的估計為 94%。

與競爭對手一樣，西南航空也在大舉招聘，並表示預計今年將增加約 8000 名員工，高於去年的 5000 名。在周四 (27 日) 發布的財報中，西南航空表示將把起薪提高到每小時 17 美元，高於去年設定的最低時薪 15 美元。

強勁的假日訂位使第 4 季營收從 2020 年的 20.1 億美元增加一倍以上，達到 50.5 億美元，並使獲利達到 6800 萬美元，而去年同期則為虧損 9.08 億美元。