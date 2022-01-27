〈聯發科法說〉今年營收估增2成起跳、現金股利上看76元 一文看懂八大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，去年繳出亮眼成績單，大賺七個股本，在三大產品線全面成長下，今年營收將年增 20% 以上，挑戰 200 億美元大關，毛利率上看 50%，此外，現金股利及產品布局也都是法人高度關注的焦點。《鉅亨網》整理法說八大重點，讓讀者一文看懂。

Q4 毛利率亮眼

聯發科去年第四季毛利率原預估為 46-49%，已較前季 46.7% 明顯上調，實際成績出爐高達 49.6%，不僅超出外資預期，更創下 11 年來新高。受惠漲價效益顯現、整體產品組合轉佳，第四季獲利不減反增、更創下單季新高，也是首度衝破 3 字頭，達 301 億元。

去年大賺七股本、三率三升

聯發科公布去年營收 4934.15 億元，年增 53.2%，全年稅後純益 1118.73 億元，年增 170%，每股稅後純益 70.56 元，大賺 7 個股本，締新猷。去年毛利率 46.9%，年增 3 個百分點，營益率 21.9%，年增 8.5 個百分點，淨利率 22.7%，年增 9.8 個百分點，呈現三率三升。

今年首季展望

聯發科指出，以美元兌新台幣匯率 1 比 27.7 計算，首季營收估約 1312-1415 億元，季增 2-10%，年增 21-31%，毛利率 47.5-50.5%，除了較上季預估區間 46-49% 再上調，高標也持續挑戰 11 年來新高。

全年財測

副董暨執行長蔡力行指出，受惠手機、智慧終端平台及電源管理晶片 (PMIC) 三大產品線全面成長，聯發科今年營收將再成長 20% 以上，挑戰 200 億美元大關，且受惠產品組合優化，毛利率上看 50%，較去年 46.9% 再提升。

未來 3 年複合成長率 15%

蔡力行表示，目前來看，市場前景樂觀，預期聯發科潛在市場將由 2021 年的 800 億美元，成長至 2024 年的 1400 億美元規模，聯發科挾優異關鍵技術，未來 3 年營收年複合成長率將達 15%。

5G 手機滲透率提升

蔡力行預期，今年全球 5G 手機滲透率將會由近 40% 拉高至 50% 以上，約 7 億支，而聯發科首款 5G 旗艦晶片天璣 9000 效能與消費者體驗獲市場高度認可，被所有的主要中系品牌採用，首款手機預計 3 月就會問世，毫米波終端產品也將在下半年量產。

智慧終端平台及 PMIC 布局

蔡力行看好 WiFi 6/6E、5G、Bluetooth 5.0 等技術未來數年將有相當不錯的成長機會，對於市場關注的 AR 裝置，蔡力行補充，聯發科已與全球主要的系統商有緊密的合作，主要提供關鍵的多媒體晶片，相關商機都會是未來數年的成長機會。

電源管理晶片方面，聯發科除手機外，也涉略運算、通訊、消費、車用及工業等領域，尤其車用及工業成長率最高，相關營收將佔今年電源管理晶片營收比重的 10% 以上。

現金股利傲視同業

聯發科去年將常態現金股利配發率提升至 80% 至 85%，依據去年公布的新版股利配發政策推算，2021-2024 每年額外配發每股 16 元特別現金股利，因此，推算一下，2022 年每股可望發放股利約 72-76 元，依 1/26 收盤價 1075 元計算，現金殖利率上看 7%，派發金額、成長幅度、殖利率傲視同業，不過，實際金額待董事會決議通過。