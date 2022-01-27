〈彰銀案〉台新金五大澄清 籲勿揭露調解內容以免影響股市

台新金 (2887-TW) 就彰銀案 (2801-TW) 的調解程序，引發財政部、金管會兩部會關切，台新金晚間也發布五大聲明澄清積極規劃出售彰銀，至今尚未得到財政部協助，並呼籲勿洩漏調解內容，以免影響股市。

台新金澄清內文如下：

一、台新金控與財政部間之彰銀爭訟案件迄今已 7 年，此期間台新金控雖獲得各審級法院一致確認：台新金控與財政部間之契約關係存在，然為表達解決訟爭之最大誠意並回應最高法院息訟止議之提議與努力，台新金控爰接受與財政部進行調解。

故此調解程序乃係最高法院給予雙方終局解決紛爭之機會，與台新金控之前向金管會承諾於 6 年內處分彰銀持股，係屬迥不相同之事，絕非財政部所聲稱其參與調解係為協助台新金控處分彰銀持股云云，台新金控亦從未表示如財政部新聞稿所載：出售彰銀股份係「財政部之義務」。

今 (27) 日報載相關混淆視聽之言行，實已辜負最高法院法官及調解委員對終局解決紛爭之用心及苦心。

二、台新金控日前已積極規劃處分彰銀持股之不同工具，包括可交換特別股、可交換公司債及現股處分等，截至 2022 年 1 月 27 日，業已處分 200,000,000 股，一切均按規劃執行對金管會之承諾，迄今尚未得到財政部之協助。

三、2020 年 8 月承蒙行政院蘇院長對外宣示「讓台新不吃虧退場」，台新金控對於蘇院長之裁示謹致謝忱。惟台新金控為一上市公司，基於對股東的責任，出售彰銀股票資產之價格計算必須有合理之論理基礎，並期與財政部以公平合理之價格處分彰銀持股。

四、台新金控一向本諸最大誠意解決彰銀爭端，並勠力提出合理可行之方案。雙方當事人本其立場於調解庭中之任何想法，均可透過調解平台互相交流，但相關參與主體均應善盡保密義務，雙方始有進一步之協商空間，亦可避免有影響股市交易之虞。

五、爰此，籲請參加調解之各方本諸誠信進行調解，切勿將調解過程及內容對外揭露，以免妨礙後續調解之進行，甚至對股市產生不當影響。尤請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整之訊息誤導，是所至盼。