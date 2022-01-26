創意去年5大指標全創高 EPS 10.9元賺超過一股本

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠先進製程的開案需求強勁，加上部分 7 奈米、12 奈米的產品進入量產，全年營收、毛利率、營益率、稅後純益、每股稅後純益共 5 大財務指標全創新高，去年稅後純益 14.6 億元，年增 71.76%，每股稅後純益 10.9 元，大賺超過一股本。

創意去年第四季營收 49.1 億元，季增 36.96%，年增 24.49%，毛利率 32.89%，季減 6.75 個百分點，年減 9.15 個百分點，營益率 12.24%，季減 1.32 個百分點，年減 5.62 個百分點，稅後純益 5.14 億元，季增 22.97%，年減 15.47%，每股稅後純益 3.84 元。

創意去年全年營收 151.08 億元，年增 11.34%，毛利率 34.62%，年增 4.62 個百分點，營益率 11.08%，年增 3.98 個百分點，稅後純益 14.6 億元，年增 71.76%，每股稅後純益 10.9 元。

另外，創意也聘任前新唐 (4919-TW) 總經理戴尚義為共同總經理，並預計在後天 (28 日) 正式轉為總經理，現任總座陳超乾則自當日起轉任全職顧問，並在 5 月 19 日後退休；創意也即將在明日舉辦法說會，屆時將釋出今年最新展望。