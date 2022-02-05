〈虎年就買美元保單〉瘋搶前留意兩大風險 解套撇步看這裡

美元保單去 (2021) 年熱賣，但是瘋搶美元保單前，要知道有提前解約、匯損兩大風險，目前新台幣兌美元屬於匯率相對低點，民眾趁此分批布局美元，就可以分散買在高點的損失，未來領取保險金或是解約領回保價金，可選擇美國升息後、美元指數反轉向上，甚至有助賺匯差。

面對台幣保單的預定利率已低無可低，相較於躉繳美元利變壽險宣告利率紛紛拉上 3.08-3.11%，加上聯準會今年將升息，屆時國際資金潮將可望重返美國，美元長線看強，因此讓美元保單超搶手。不過，投保美元儲蓄險有 2 風險需要注意，首先是提前解約恐怕無法全數領回所繳保費，二是外幣保單需要承擔匯損風險。

公勝保經表示，投保美元保單並不算是一種投資，而是資產配置的一環，保險商品有流動性的限制，在繳費期間若遇到收入中斷風險時，較無法滿足全數變現的資金需求。

簡單來說，定存解約不會虧到本金，頂多是沒有利息；但保單提早解約會扣掉一筆解約費用，因此一定要確定這筆錢是短期內不會用到的閒置資金，否則，多數保單前兩年度解約費用率都很高，無法百分百拿回本金。

另外，美元保單無論是保費或是保險公司給付的增值回饋金、保險金，都是以美元給付，投保美元保單要考量能否承受美元匯率的長期波動，不過目前新台幣兌美元屬於匯率相對低點，反而是有機會享有美國升息後、美元指數反轉向上的匯兌收益。

元大人壽表示，現在美元匯率算相對歷史低點，美國 2022 年升息機率高，此時是投保美元保單的好時機，待市場利率上升時，保單宣告利率可能提高，保戶有機會拿到增值回饋金，資產穩健又可掌握利率上漲契機；若美元升值，兌回新台幣亦還有額外的收益。

目前雖然美元匯率處在短期低點，但元大人壽認為，未來匯率無法精準預測，因此適合選擇「短年期」的商品來規劃資金停泊與保障，也可作為屆退族規劃退休金的儲備方案。舉例來說，繳費年期短只需 2 年，即享有終身壽險保障達保險年齡 111 歲；且以美元收付，減少匯損，可協助客戶進行多元幣別的資產配置；而每年有機會享有「增值回饋分享金」，可加速資產累積的效果。