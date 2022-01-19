隔離就理賠5萬元 新安東京防疫保單5天熱賣達10萬件

新冠肺炎變種病毒 Omicron 本土感染持續擴大，使得民眾對防疫保單的需求升溫，新安東京海上產險上週五 (14 日) 才開賣的防疫保單，無論隔離或確診皆可理賠 5 萬元，短短 5 日已經熱賣超過 10 萬件。

過去台產和和泰產險都曾推出隔離就理賠 10 萬的防疫神單，但是台產在去 (2021) 年 1 月 25 日就已停售，和泰產險也在今年 1 月 11 日下架，使得目前新安東京海上產險的 5 萬元理賠，成為目前市面上最高理賠金額的防疫保單。

新安東京海上產險表示，全通路防疫商品熱銷，迄今 (19) 日已達 10 萬件投保，其中零接觸且便捷的網路投保銷售的「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，年繳 666 元保費，提供 20~74 歲民眾因收到隔離通知書之隔離 (不含確診之隔離)，或若確診法定傳染病，皆可各理賠 5 萬元的雙拼保障。

面對本土疫情拉警報，新安東京海上產險發言人暨副總經理呂文泉表示，至新安東京海上產險網站投保「防疫隔離險」只要簡單 4 步驟，完成要保繳款後，保單於當日午夜 12 時立即生效，尤其，為讓民眾順利投保，以快速回應這波高傳染力的變種病毒 Omicron 襲擊，網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期。

此外，為協助民眾因應疫情延燒及分散施打第三劑疫苗不良反應的風險，新安東京海上產險今年初實體通路最新上架防疫保單「心安疫守」專案，提供 0-74 歲國人全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病共 4 大保障，讓民眾可一次購足全家人保障。另隨著近日本土疫情升溫，催化民眾對零接觸保險服務的需求，帶動網路投保「防疫隔離險」平均每日高倍數持續增長中，顯示隨著疫情擴散，民眾對相關保障需求湧現。