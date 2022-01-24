疫情推一把 去年外溢保單保費收入破百億元翻倍成長

國人健康意識抬頭加上疫情推一把，帶動外溢保單熱銷，根據金管會統計，去 (2021) 年外溢保單共銷售 66 萬 8166 件，新契約保費收入共 109.16 億元，包括保單件數與新契約保費兩者雙創歷史新高，年增幅分別增加 2.25 倍、3.78 倍。

外溢保單主要分成兩大類，包括具備外溢效果的商品，例如以保戶運動成果或以健檢數值作為保費抵減或保額增加的根據；另一種則是實物給付，以殯葬給付或醫療服務的方式給付。

在外溢效果部分，初年度保費收入前三大壽險公司分別為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽。

進一步分析外溢型保單性質，主要以健康管理回饋為主，其中以運動習慣折抵保費為大宗，去年新契約件數共 9 萬 6902 件、初年度保費 62 億 4941 萬元，其次則是以體況數值給予保費折減或增加保額，新契約件數共 11 萬 5681 件、初年度保費收入 21 億 1240 萬元。

在實物給付部分，初年度保費收入前三大壽險公司分別為，國泰人壽、台灣人壽與全球人壽。

在給付項目部分，主要以醫療服務為大宗，去年新契約保單共 3 萬 4105 件、初年度保費收入共 6 億 2533 萬元；殯葬給付的保單相對較少，新契約保單僅 89 件、初年度保費收入也只有 148 萬元，與醫療給付相比差距懸殊。

從金管會統計資料來看，在疫情肆虐下也讓外溢保單順勢翻紅，2020 年全球疫情爆發首年，僅 8 家保險公司推外溢保單，累計全年共 54 張外溢保單問市，但隨著疫情持續延燒，也讓外溢保單件數、保費收入持續成長，意外因疫情而受惠。