三大因素加持 美元保單去年前11月買氣破紀錄

新台幣對美元升值、美元保單利率較高、資本市場強強滾等因素加持，去 (2021) 年美元保單熱賣超過 5300 億元，創歷史新高銷量；金管會公布最新外幣保單統計，截至去 (2021) 年 11 月止，外幣保單新契約保費收入約有 98% 是美元保單貢獻。

據金管會保險局統計，美元保單去年前 11 月新契約保費收入達 193.68 億美元 (約新台幣 5368.91 億元)，而整體外幣保單新契約保費收入折合約新台幣 5470.38 億元，可以看出美元保單獨挑大樑。

外幣保單新契約保費收入年增 21%，其中，投資型保單約新台幣 2634.66 億元，占比達 48%，傳統型保單約新台幣 2835.72 億元，占比 52%。

雖然外幣傳統型保單新契約保費收入高於投資型保單，但若與 2020 年前 11 月同期相比，當時外幣投資型保單新契約保費收入約新台幣 1339.54 億元、占比僅 3 成，顯見 2021 年投資型保單受惠於資本市場暢旺大舉成長。

美元投資型保單買氣更是爆棚，2021 年前 11 月美元投資型保單新契約保費收入高達 92.09 億美元，年增 114%，折合新台幣約 2552.46 億元，占整體外幣投資型保單業績的 97%。

美元傳統型保單新契約保費收入約 101.59 億美元，年減 7%，折合新台幣約 2815.77 億元。

若以個別保險公司來看，去年前 11 月壽險業美元投資型保單賣最好的前 3 名分別為國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為：南山人壽、中國人壽、

新光人壽。

另外，澳幣及人民幣保單銷售和 2020 年同期相比續呈衰退，整體澳幣保單新契約保費收入為 2.34 億澳元，年減 48%，其中投資型年減 22%、傳統型大減 71%；整體人民幣保單新契約保費收入為人民幣 5.11 億元，年減 41%，其中投資型年減 28%、傳統型年減 85%。