〈熱門股〉浩鼎兩項新藥報捷 周漲逾1成收復均線

浩鼎 (4174-TW) 新藥開發報捷，包括主動免疫抗癌藥 OBI-822 三期臨床試驗，通過西班牙衛生管理局審查，以及抗癌新藥 OBI-3424 二期試驗順利收治首批癌症患者，本周股價逆勢走強，牛年封關日強勢上攻收漲停價 118.5 元，一舉收復所有均線，周漲逾 1 成。

浩鼎研發的主動免疫抗癌藥 OBI-822，是以醣抗原 Globo H 為標的，將 Globo H 連結在載體蛋白 KLH 上，讓人體產生免疫細胞藉此治療癌症。OBI-822 三期臨床試驗通過西班牙藥物衛生局 (AEMPS) 核准，預計 2023 年進行期中分析。

根據 Fortune Business Insights 研究報告顯示，2019 年全球整體抗腫瘤用藥市場規模為 1413 億美元，年複合成長率達 11.6%；浩鼎強調，研發中新藥處於臨床試驗階段，適應症以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來將綜合考量產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

浩鼎抗癌新藥 OBI-3424 為前驅性化療新藥，其二期臨床擴增試驗主要收治實體瘤晚期患者為受試對象；董事長張念慈表示，OBI-3424 從臨床前試驗到一期臨床的數據中，均已證實安全性和有效性，二期試驗將針對療效和安全性進一步研究。