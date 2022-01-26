〈台股盤後〉美股拖累 金牛年封關失守季線 全年上漲1872點

美股重挫、俄烏緊繃情勢，台股金牛年封關日小跌收黑，終場下跌 26 點收在 17674 點，成交量縮至 2241 億元，但統計牛年台股仍上漲 1872 點，全年漲幅 11.8%。

統計過去農曆年前封關交易，台股上漲機率約 8 成，但在聯準會鷹派勢力抬頭，俄羅斯與烏克蘭關係緊繃等變數衝擊下，引發美股重挫，台股投資人態度也轉趨觀望，少了權值股拉抬，指數終場小跌 26 點作收，失守季線 17819 點關卡。

觀察今天盤勢類股表現，主要以運輸、電機、金融表現相對抗跌，但包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 與大立光 (3008-TW) 等權值股股價相對疲軟，拖累整體盤勢表現。

航運族群部分，貨櫃三雄陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 分別上漲 3%、2% 做收，萬海 (2615-TW) 盤中也有 1% 以上的漲幅；航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 分別各有 2%、1% 漲幅。

鋼鐵族群中，三星 (5007-TW)、燁興 (2007-TW)、燁輝 (2023-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、官田鋼 (2017-TW) 分別各有 1%~2% 的漲幅。

金融股中，包括中信金 (2891-TW) 終場上漲逾 1%，合庫金 (5880-TW)、新光金 (2888-TW)、華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2892-TW) 等也在平盤之上。

法人表示，今年農曆假期台股休市長達 11 天，期間有美國聯準會會議登場，加上國際地緣政治因素，恐加劇股市震盪，加上美國即將在 3 月升息，預期 2 月股市將進入震盪整理，建議短線反彈勿貿然追高。