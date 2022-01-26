台股封關連5紅止步 外資續砍151億元 三大法人賣超178.46億元

台股牛年封關，受聯電領跌晶圓代工股影響，大盤翻黑下跌 26.72 點，收 17674.4 點，成交值萎縮至 2241 億元，中斷封關連 5 紅的紀錄，累計牛年仍大漲 1872 點或 11.85%。外資今天續砍 151 億元，三大法人合計賣超 178.46 億元。

觀察法人資金變動情形，外資昨天瘋狂提款 473 億元後，今天再度賣超 151.11 億元，為連 2 賣；投信持續買超 20.18 億元，為連 4 買；自營商持續賣超 47.58 億元。三大法人在封關日合計賣超 178.46 億元。

聯電首季毛利率展望低於預期，並指出 28 奈米市場 2023 年後可能面臨供過於求，今天湧現失望性賣壓，使得聯電股價摜破 60 元關卡，終場收 57.3 元，跌幅 6.8%，失守年線，創 3 個月多新低；世界先進同步承壓，大跌逾半根停板；台積電一度跌至 635 元，終場收 636 元，跌幅約 0.8%。

其他電子權值股方面，聯發科終場收跌近 1%，鴻海同步跌近 1% 險守百元關卡，大立光跌逾 1%，但國巨、友達、矽力 - KY 等則獲買盤青睞。金融股同步回神，以中信金漲逾 1% 最為強勢，金控雙雄也在盤上表現。

航運族群今天群起反彈，貨櫃三雄中以陽明上漲 3.7% 最強，長榮、萬海也有 1-2% 的漲幅，裕民、新興、志信、遠雄港、台驊投控漲勢也不俗，航空雙雄同步回神漲逾 2-3%，不過，宅配通及嘉里大榮持續回檔。