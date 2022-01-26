〈金牛年封關〉市值年增6.7兆元 每位股民平均約賺55萬元

金牛年台股今 (26) 日正式封關，統計牛年台股共上漲 1872 點，市值增加約 6.7 兆元，以去 (2021) 年底歸戶後的開戶數計算，牛年每位股民約賺進 55 萬元。

美國聯準會升息箭在弦上，俄烏關係緊繃，拖累台股牛年封關小跌作收，失守季線支撐收在 17674 點，但從整個牛年台股仍上漲 1872 點，漲幅超過一成，總市值至 54.94 兆元，全年市值增加約 6.7 兆元。

根據證交所資料，以去年 12 月底歸戶後的總開戶數約 12008034 戶計算，平均每位股民在金牛年資產約增加 55 萬元。

根據證交所資料，台股在 2021 年 7 月 15 日突破 18000 點後，指數持續高檔震盪，到了今年 1 月 4 日衝上 18526 點歷史新高，回顧近 5 年台股農曆封關日表現，已有四個年度收盤指數突破萬點，分別是 2018 年、2020 年、2021 年與 2022 年的農曆日封關。

證交所表示，去年受本土疫情爆發影響，拖累大盤指數在 5 月拉回修正，所幸疫情穩定控制，降低對經濟活動衝擊，激勵指數在 6 月反彈回升。

從基本面來看，受惠於全球經濟復甦強勁，我出口持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，帶動臺股量增價揚，年底加權股價指數收在 18218.84 點，較 2020 年底上漲 23.66%，連續 3 年漲幅超過 2 成，在全球主要市場名列前茅。