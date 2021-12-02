〈醫療科技展〉群創旗下睿生光電擬跨入精準檢測市場 明年拚雙位數成長

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日攜手旗下睿生光電 (6861-TE) 參與醫療科技展，展出一系列 X 光數位平板感測器應用，睿生光電表示，目前仍以醫療應用為主，但未來可望進一步將 X 光數位檢測應用在智慧工廠、精準檢測市場中，內部也樂觀看待明年成長將達雙位數。

睿生光電總經理李志聖表示，目前仍有過半營收來自醫療應用，看好 X 光平板感測器應用涵蓋面廣，除專注人醫、獸醫市場，也開始朝智慧工廠、精準領域等非破壞式領域布局，透露相關應用正導入群創工廠中。

李志聖說，睿生光電產品主要與 X 光平板感測器相關，醫療顯示器則由群創負責，目前在人醫市場應用已陸續獲得美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證，獸醫、工業應用則因不需相關認證，預期效益發酵速度可望加快。

睿生光電總部位在南科群創二廠，為舊有 4 代線廠，過去主要生產 15 吋顯示器為主，但近年在群創雙軌轉型策略下，轉型成為生產 X 光平板感測器應用，效益正逐步浮現。

談到群創雙軌轉型策略，董事長洪進揚說，醫療、車用、半導體封裝 (PLP) 都是近年重點布局方向，內部對睿生光電明年展望是要有雙位數成長，車用方向也著重布局一線車廠，估今年營收將達逾百億元，明年可望再進一步成長，強調群創發展方向是「More Than Panel」。