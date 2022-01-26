〈盛群法說〉去年獲利年增近1倍創高 EPS 9.04元賺近一股本

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布財報，去年第四季由於庫存進入修正期，獲利較前季下滑，但從全年來看，受惠 MCU 價格調漲、出貨量成長，稅後純益 20.44 億元，年增幅近 1 倍、高達 98%，每股稅後純益 9.04 元，包括營收、獲利、每股獲利均寫下歷史新高。

盛群去年第四季營收 18.73 億元，季減 12%，年增 13%，毛利率 52.3%，季增 0.1 個百分點，年增 6.5 個百分點，營益率 23.5%，季減 4.5 個百分點，年增 0.9 個百分點，稅後純益 4.68 億元，季減 35%，年增 30%，每股稅後純益 2.07 元。

盛群去年全年營收 71.28 億元，年增 27%，毛利率 51.1%，年增 4.9 個百分點，營益率 24.9%，年增 4.9 個百分點，稅後純益 20.44 億元，年增 98%，每股稅後純益 9.04 元。

盛群去年 MCU 占整體營收比重約 79%，全年出貨量達 8.77 億顆，年增 5%，其中，32 位元 MCU 受惠 PC、Gaming、家電等需求暢旺，出貨量較前年大增 44%，達 4200 萬顆。

盛群去年底庫存金額約 8.58 億元，年增 48%，庫存週轉天數為 79 天，盛群指出，庫存與前年相比出現較高的成長，主要因前年底市場有缺貨情況，庫存水位較低，現今庫存已逐漸回復正常水準。