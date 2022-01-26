昇達科去年純益2.36億元改寫次高紀錄 EPS 3.85元

昇達科 (3491-TW) 受惠衛星通訊元件商機，第三季底起營運動能強勁，今 (26) 日公告自結，2021 年稅後純益 2.36 億元，改寫歷史次高紀錄，年增 90.21%，每股稅後純益 3.85 元。公司認為，今年低軌衛星產業發展帶動下，仍預期營運可高成長。

昇達科 2021 年第四季營收為 5.11 億元，毛利率 37.98%，季減 0.11 個百分點，年增 2.92 個百分點，稅後純益 5424 萬元，季減 0.17%，年增 2.66 倍，每股純益約 0.88 元。

昇達科 2021 年營收為 17.58 億元，毛利率為 37.27%，年減 0.27 個百分點，稅後純益 2.36 億元，改寫歷史次高，年增 90.21%，每股稅後純益為 3.85 元。

昇達科 2021 年第三季開始出貨低軌衛星通訊元件，單季毛利率登上 38.09%、第四季毛利率 37.98%，全年獲利在第四季訂單強勁帶動下，每股純益 3.85 元，略低於市場預期。

法人估，昇達科 2022 年營收可望成長到 25 億元，其中低軌衛星通訊元件出貨挹注，營收比重將拉升至 18%，也因高毛利產品量產出貨，全年毛利率估將提升到 42%，較去年 37% 提升約 5 個百分點。

昇達科在低軌衛星部分主要出貨微波、毫米波通訊元件，包括地面站 Gateway 支天線陣列系統、使用者終端收發 (OMT 模組、天線饋源) 以及衛星酬載等，其中衛星酬載是其中難度最高；昇達科三大低軌衛星客戶包括 SpaceX、亞馬遜、OneWeb。

昇達認為，2022 年在低軌衛星產業的發展仍維持高成長預期，相關產品的研發與製造仍為主軸，昇達科除延續已累積的能量，既有訂單依客戶進度持續出貨外，也配合客戶需求展開各項產品的測試開發，隨著與低軌衛星客戶合作越深，後續商機在逐年累積下當越可期待。

全球無線通訊產業尚處 5G 佈建階段，昇達科認為，在物聯網、智慧監控等相關多元應用的帶動下，對於行動通訊基礎建設與射頻天線需求未來成長性仍將延續。因此，在 5G 商用及衛星寬頻通訊裝置等產品的帶動下，昇達科持續正向看待全年度的營運發展將可望繼續改寫佳績。