〈虎年景氣展望前瞻〉矽晶圓全年漲幅2成起跳 大廠唱旺景氣

半導體大廠相繼擴建新廠，晶圓代工新產能將從 2023 年起傾巢而出，推升矽晶圓的需求高速成長，全球矽晶圓二哥勝高 (SUMCO) 產能已滿到 2026 年，子公司台勝科 (3532-TW) 訂單也看至 2026 年，環球晶 (6488-TW) 則看好 2024 年供需仍非常健康；在產能吃緊下，今年矽晶圓各尺寸漲幅至少 2 成起跳，隨著大廠相繼唱旺後市，產業可望迎來榮景。

勝高除產能滿到 2026 年外，客戶也接受漲價，雖然為因應客戶需求，各家矽晶圓廠相繼擴產，但勝高認為，矽晶圓如此長時間的短缺前所未見。

台勝科 (3532-TW) 同樣樂看矽晶圓前景，坦言市場供給吃緊程度比外界想像嚴峻許多，客戶為確保產能，皆積極洽簽長約，正在興建中的 12 吋雲林麥寮新廠，產能幾乎被客戶包光，訂單能見度同樣看至 2026 年。

台勝科目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷，因應市場供給吃緊，加上原物料漲價等因素，第一季價格漲幅也達雙位數，較去年第四季大幅調漲，今年單季價格可望逐季上漲，全年漲幅估 2 成起跳。

環球晶今年產能持續滿載，價格、訂單已定案，就連去瓶頸產能都賣光，訂單能見度到 2024 年；董事長徐秀蘭說，目前已宣布在興建中的半導體廠對矽晶圓的需求量，大於已興建中的矽晶圓產能，即使 2024 年矽晶圓產能全開出，市場供需還是平衡健康。

合晶 (6182-TW) 受惠車用功率元件需求轉強，今年營運展望樂觀，在接單暢旺下，產能供不應求，第一季 8 吋矽晶圓已調漲 1 成，第二季也將持續漲價，全年漲幅上看 2 成，而 6 吋以下中小尺寸矽晶圓產能更緊缺，其中 4 吋全年漲幅更可望上看 3 成。

