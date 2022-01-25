收完考卷 美商務部近日公佈晶片短缺產業研究

預計美國商務部將很快就會公佈其去年進行的一項半導體晶片研究的詳細資訊，以向國會爭取資金以提振美國製造業。

由於晶片短缺導致全球汽車生產受限，美國商務部去年 9 月要求半導體晶片製造商和下游供應鏈公司自願提交數據。

商務部表示已獲得業者合作，但尚未公佈細節。汽車製造商和晶片製造商警告，供應短缺可能會持續到至少 2023 年。

商務部 24 日就規劃未來項目徵求意見，以激勵政府對半導體製造和研究的投資。

美國商務部長 Gina Raimondo 24 日表示：「如果我們不增加國內晶片供應，美國將面臨推升價格的直接供應短缺和對美國經濟和國家安全的長期威脅。」

克萊斯勒母公司 Stellantis 21 日表示，由於晶片短缺，該公司安大略省 Windsor 裝配廠本週將停止生產；該工廠主要生產小型貨車。

《路透》報導，在參議院於 6 月批准撥款後，預計眾議院民主黨最快將於本週推出重點在提高美國對中國競爭力的法案，並在半導體生產和研究上投入 520 億美元。

消息人士指出，美國眾議院議長 Nancy Pelosi 上週表示，該法案「很快」就會推出，預計將於 2 月在眾議院進行投票。

拜登一直敦促國會批准更多資金來促進美國的晶片生產，因為汽車和電腦使用的關鍵零件短缺加劇了供應鏈瓶頸。

英特爾 (INTC-US) 21 日宣布計劃投資 200 億美元在俄亥俄州新建兩座晶片工廠。而三星電子則在 11 月選擇德州 Taylor 投資 170 億美元新建一座先進晶片工廠。