〈本土疫情再起〉台積電、聯電啟動分組上班 全面禁止訪客入廠

因應疫情升溫，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今(17) 日起也升級防疫措施，啟動分組營運模式，全面禁止來賓、訪客入廠，並將持續密切注意疫情變化發展，動態調整防疫作為。

台積電表示，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，今日起啟動分組營運模式，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

台積電也針對群聚性活動祭出管制，避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與且保持 1 公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

台積電也暫停同仁國內洽公 / 出差，並維持暫停海外公務出差，特殊情況須經例外核准；取消跨區的差旅區間車，環廠區間車及上下班交通車座位亦採分組分流模式；教育訓練課程優先採取網路教學。

此外，台積電也關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施，暫停舉辦公司性聚會活動，並取消北部廠區尾牙、暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館活動。



聯電除維持員工上班量測體溫等作法外，也恢復禁止外來訪客，及紅、藍軍分組分區上班措施，尚未實施居家上班。