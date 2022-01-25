童子賢看疫情趨向流感化 缺料仍是產業大挑戰

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (25) 日出席活動時受訪，針對國內疫情變化指出，疫情正逐漸邁向流感化，應思考在管制措施、經濟生活間達成平衡，產業方面，部分榮景將隨疫情趨緩退去，但包含晶圓、封裝、載板等零組件缺料，則仍將延續 1-3 年。

童子賢說，產業供應鏈缺料與疫情管制措施並無直接關聯，以和碩集團旗下載板大廠景碩 (3189-TW) 而言，是因過去產業投資太過保守，導致現階段產能供不應求，各廠都規劃積極擴產中。

童子賢也提醒，雖然現在大家只關心缺料，但 3-4 年後就要小心拚命擴產後的產能問題，因為經濟總有坡峰坡谷，至於市場擔心疫情前部分業者的恐慌性囤積效應，將在一夕間倒出、爆發，他認為，僅會造成一季的供給逆轉，但包含晶圓、封裝、載板等零組件，都還需 1-3 年供給才會趨向平穩。

疫情方面，童子賢認為，變種病毒導致國內疫情升溫，但觀察近期疫情與前一波造成醫療體系癱瘓、重症比例偏高的情況不同，確診者多以無症狀為主，且病毒入侵肺部的機率下滑，逐步有流感化趨勢，認為未來半年到一年期間，在一定條件基礎下，需適度鬆綁邊境管制。

童子賢也舉例，近期法國就研擬 2 月取消對大型公共集會人數限制，部分國家更規劃 2 月起僅特定場所須戴口罩，認為台灣同樣要在管制措施、經濟生活、全球參與間取得平衡，才有利恢復正常生活、工作步調，並與國際互動。