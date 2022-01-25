〈力積電法說〉去年Q4毛利率衝至48% 全年純益大增3.2倍 賺近半個股本

力積電 (6770-TW) 今 (25) 日召開法說，並公布去年財報，去年第四季毛利率大增 4.5 個百分點，攀至 48%，稅後純益 62 億元，季增 40%，年增 4.72 倍，每股純益 1.81 元；全年毛利率也衝破 40% 大關，稅後純益 160.92 億元，年增 3.22 倍，每股純益 4.92 元，去年第四季與全年獲利、EPS 續創新高。

力積電去年第四季營收 197.58 億元，季增 14.26%，年增 66%，毛利率 48%，季增 4.5 個百分點，年增 22.3 個百分點，營益率 38%，季增 6.3 個百分點，年增 23.7 個百分點；稅後純益 62 億元，季增 40%，年增 4.72 倍，每股純益 1.81 元。

力積電去年營收 656.23 億元，年增 43.64%，毛利率 42%，年增 18 個百分點，營益率 31%，年增 18.4 個百分點；稅後純益 160.92 億元，年增 3.22 倍，每股純益 4.92 元。

力積電去年受惠記憶體、邏輯和 MOSFET 等晶圓代工需求強勁，營運價量齊揚，第二季毛利率 39.5%，隨著漲價效益持續發酵，加上產品組合優化，第三季毛利率攀升至 43.5%，第四季再衝至 48%，全年也順利突破 40% 大關。

從產品別來看，力積電去年第四季 DRAM FDY 營收占比 29%，HV(高壓邏輯驅動晶片) 營收占比 26%，分離式元件 11%，利基型 DRAM 10%，電源管理晶片 8%，CIS 7%，嵌入式邏輯產品 6%，NAND Flash 3%。