衛星通訊商機大 童子賢：產值將大於半導體產業

全球搶進 5G O-RAN、中低軌道衛星通訊商機，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日表示，低軌道衛星已是重要發展趨勢，雖然產業目前仍處於小學三年階段，隨著應用發展持續擴大，預期未來五年後，衛星通訊產值將超越筆電、桌機，且不亞於半導體產業，而這也將是台灣產業擅長的領域之一。

童子賢認為，包含天上衛星、地面接收基站在內的衛星產業未來五年產值將上看 4000-5000 億美元，直逼半導體產業的 5000 億美元，並超越筆電、桌機等個人電腦的 2000 億美元。

童子賢進一步指出，中低軌道衛星將改變網路傳播方式，並更具方便性，根據統計，目前位在天空的低軌衛星數量不超過 1 萬顆，但多方研調均預期到 2025 年低軌衛星數量將暴增至 10 萬顆，將改變人類的網路經驗與世界，尤其發生災變時可望扮演數位韌性的角色。

此外，和碩近年也投入開發 O-RAN 開放架構，童子賢表示，開放式架構與過往封閉式網路系統不同，將為產業帶來創造力與活力，隨著市場擴大，上下游供應鏈也將受惠，和碩將努力在全球數位領域扮演關鍵角色。

和碩今日宣布與微軟 (MSFT-US)、伸波通訊合作，共同推出台灣製造的 5G O-RAN 及企業衛星通訊計畫，並鎖定新竹市做為試驗場域，將透過和碩開發建置的 O-RAN 5G 基站，與伸波通訊進行軟硬體對接，連接至低軌道衛星後傳送終端裝置間資料，全面加強 5G 通訊網覆蓋。

國發會主委龔明鑫也出席活動致詞表示，微軟、和碩、伸波通訊三方合作有三大重要意涵，包含台美企業強強聯手、5G O-RAN 國產化跨大步、台灣太空衛星通訊領域發展向前邁進等，也看好未來太空通訊應用將涵蓋救災、商用、國防等領域。