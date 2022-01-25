〈矽基分子過EUA〉4月將再推全自動化儀器 蔚華科扮供應商要角 

矽基分子 (Molsentech) 今 (25) 日發表全球首創「新冠病毒快速檢測晶片」，執行長褚家容表示，現今測試儀器為半自動化，未來將持續往全自動化方向邁進，並與蔚華科 (3055-TW) 等供應商共同開發新一代儀器，預計最快 4 月推出。

矽基分子「新冠病毒快速檢測晶片」藉由將唾液、鼻咽拭子或咽喉擦拭液，擺放至高靈敏度的晶片上，再送入自家儀器中測試，20 分鐘內就可產生檢測結果；儀器主要由蔚華科協助生產。

蔚華科副董秦家騏指出，蔚華科在產品開發間，負責協助開發及系統整合，隨著該產品取得 TFDA/ EUA 核可後，也將繼續透過公司在半導體業的影響力，串連上下游產業鏈，讓「新冠病毒快速檢測晶片」量產上市過程更加順利。

褚家容表示，現今送樣給各大醫院或機關的設備為半自動化，期望在 3 個月內，將半自動化升級為全自動化，屆時測試過程中即不需要專業人員協助，可有效降低醫院人力的負載，也會更簡便使用。

蔚華科補充，公司深耕半導體整合解決方案 30 餘年，在董事長陳有諒及副董事長秦家騏支持下，善用業界渠道及資源，成功整合生醫及半導體跨領域，推動系統開發至量產的進程，協助矽基分子突破量產前面臨的種種瓶頸。