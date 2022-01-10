外資連三日提款台股 續砍聯電2.3萬張、反手加碼面板雙虎

台股今 (10) 日在權王台積電領軍下開低走高，終場翻紅上漲 69.62 點，收 18239.38 點，量能則不及 3000 億元，三大法人同步站在賣方，其中外資連三賣台股，今再賣 52.76 億元，續砍聯電逾 2.3 萬張，反手加碼面板雙虎友達、群創共逾 5.6 萬張，累計外資近三個交易日提款台股 185.18 億元。

三大法人期現貨則不同調，外資今日減碼 1183 口空單，空單未平倉口數降至 25431 口，投信加碼 294 口多單，多單未平倉口數來到 2536 口，自營商也加碼 782 口多單，多單未平倉口數來到 15654 口。

觀察外資操作，今大砍聯電 23807 張居冠，航運族群同樣是提款對象，長榮、華航、長榮航各有 16162 張、12551 張、10126 張，鴻海 14370 張、永豐金 14042 張等也均破萬張，其他賣超標的還有元大金、國泰智能電動車、元大台灣 50、國泰台灣 5G + 等金融股及 ETF 指標。

買超方面，外資鎖定顯示器族群加碼，面板雙虎友達、群創各獲買超 33095 張、23353 張分居一、二位，元太也擠入前十，買超 3649 張，金融族群中，富邦金、中信金、玉山金則各有 7801 張、6015 張、4687 張，其他還有金寶、國產、合晶、台亞等。

投信今日也轉為賣超 7.56 億元，鎖定航運、ABF 載板三雄調節，長榮賣超 2556 張居冠，華邦電 2129 張居次，載板三雄欣興、景碩、南電等均有千張，各有 1881 張、1774 張、1314 張，萬海、聯電也各有 1503 張、1370 張，其他還有台泥、晶宏、金居等。

另一方面，投信則與外資同步加碼友達，今買超 4875 張，miniLED 概念股富采同樣獲青睞，買超 2245 張居次，開發金、群創、聯嘉、仁寶、泰鼎 - KY、台表科、中信金、文曄等同樣是買超標的。