謎因股Bed Bath & Beyond回吐4%漲幅 古根漢：支出沉重 但上半年業務難見成效

古根漢 (Guggenheim) 分析師週五 (7 日) 表示，家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 的獲利大致符合預期，但該公司的支出可能超過其潛在成長，消息導致該股收黑，回吐前一日漲幅。

Bed Bath & Beyond 週五下跌 4.37%，收每股 13.80 美元。該股在過去 12 個月內下跌約 26%。

該公司週四公布，由於供應鏈問題導致庫存不足，公司損失價值 1 億美元的銷售額。具有謎因股特質的 Bed Bath & Beyond 獲利儘管遜於分析師預期，當日股價仍飆漲 23%。

古根漢分析師 Steven Forbes 在週五發布的研究報告中指出，該公司對其供應鏈和技術能力現代化的投資，在今年下半年之前，「將不會對基礎業務產生有意義的影響」。

Forbes 維持該股的中立評級，主張「該公司面臨的長期和近期阻力與營收增長和 Ebitda 利潤率均相關。」

「我們預期，今年整個上半年，都要面對調整後的市占率挑戰。」

Bed Bath & Beyond 財務長 Gustavo Arnal 表示，「這非關緊迫性，而是與成本的管理有關。」

這些成本導致該公司會計年度第三季 (11/27 止) 淨損 2.76 億美元，調整後每股虧損 25 美分，而 FactSet 追蹤的分析師共識是該公司每股獲利 1 美分。

Forbes 寫道，隨著公司產品組合的變化，其毛利率與古根漢的估計基本上一致。

他寫道，「考量我們預計未來 3 到 5 年間的市占將發生重大變化，該股主要風險是同業競爭增加。」另外，該股其他下行風險包括：更多促銷活動、可能導致需求減少的住房趨勢意外變化、產品短缺和客戶延期交貨。