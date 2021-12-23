Merck新冠口服藥Molnupiravir獲FDA核准 可用於18歲以上成年人

美國食品藥物管理局（FDA）周四（23 日）批准默沙東（Merck）新冠口服藥 Molnupiravir 給 18 歲以上成年人或染疫高風險族群使用，成為繼輝瑞後第二款在美核准的居家新冠治療口服藥。

默沙東的 Molnupiravir 是與美國生物製藥公司 Ridgeback Biotherapeutics() 共同合作開發，臨床試驗最終分析顯示，對降低高風險患者住院與死亡防護效果約 30%，不及早期期中數據的 50%。

FDA 批准 Molnupiravir 用於治療有嚴重疾病風險且無法獲得替代療程或不適用於其他治療方法的族群，但 FDA 表示，由於該藥可能會影響骨骼及軟骨生長，禁止 18 歲以下病人使用該藥物。

美國政府與默沙東達成購買合約，以每個療程 700 美元價格購買 500 萬份療程的藥物，據 Airfinity 估計，Molnupiravir 明年的全球收入將達到 25 億美元左右。

此外，輝瑞 (PFE-US) 的新冠口服藥 Paxlovid 也獲 FDA 核准放行，可用於 12 歲以上或高危險群體使用，在預防重症住院與死亡率的有效性達 90%，遠高於默沙東的口服藥，可能影響其 Molnupiravir 未來的銷售。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 股價似乎未受口服藥核准消息提振，下跌 0.64%，每股暫報 75.67 美元。