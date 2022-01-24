中國清零政策+春節將至 供應鏈瓶頸面臨更大壓力

據報導，有分析師表示，中國針對新冠肺炎疫情實行的封鎖、隔離相關限制，正在使中國部分主要港口貨物積壓嚴重，導致供應鏈混亂，推高了航空運費，並且在中國農曆春節假期到來前，運費價格飆升，再度加劇了早已不堪重負的供應鏈問題。

疫情爆發以來，中國實行了嚴格的清零政策 (zero-Covid policy)，包含深圳、天津、寧波、大連等主要港口城市，以及工業中心西安等都出現了疫情，被迫實行封鎖和防疫限制措施。

供應鏈諮詢公司 Supply Wisdom 創辦人 Atul Vashistha 表示，儘管港口仍然開放，但目前的限制措施，像是強制隔離和篩檢等，持續拖累運輸速度並造成延誤。

「商品堆積如山，船隻被禁止進入。2022 年開始就像 2021 年結束時一樣的混亂。」Vashistha 說道。

去年 12 月寧波爆發疫情，相關防疫封鎖限制擾亂了世界第三大港口舟山港的交通運輸。貨運預訂平台 Freightos 的研究主管 Judah Levine 表示，目前港口的運營已基本恢復，但有大量貨物被轉運到上海，使得全球上最繁忙的港口也出現了壅塞和延誤。Levine 表示，亞洲至美國西海岸航線的海運即期運費上漲了 4%。

智庫 Economist Impact 經濟學家 John Ferguson 表示，中國對疫情的清零政策，對全球供應鏈產生重大影響，並且最近的衝擊發生在全球供應鏈的脆弱的時刻，自聖誕假期、Omicron 變種病毒爆發以來，供應鏈早已備受壓力，而中國的港口問題將供應鏈瓶頸的複雜性提升到了另一個新的地步。