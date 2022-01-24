〈本土疫情再起〉鴻佰、亞旭群聚擴大 過年維持二級警戒

國內今 (24) 日新增 15 例本土個案，其中，鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻佰科技湖口廠新增 4 例，皆為遠雄自貿港區衍伸個案，亞旭電腦則新增 2 例；指揮中心宣布，1 月 25 日至 2 月 7 日維持二級警戒，過年期間確定不會升至三級，不過，全國醫院即日起停止開放探病，運動、唱歌、拍照等活動須戴口罩。

國內發生新變異株 Omicron 感染事件，指揮中心與相關單位溝通評估後宣布，今年 1 月 25 日至 2 月 7 日維持疫情警戒標準為第二級，但加嚴多項防疫規範。

指揮中心指出，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。此外，賣場、超市、市場加強人流管制，室內空間至少 1.5 米 / 人 (2.25 平方米 / 人)，室外空間至少 1 米 / 人 (1 平方米 / 人)；不開放試吃。

為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，全國醫院除例外情形，禁止探病；新住院病人無論有無完成接種疫苗，須於入院前 3 日內公費篩檢；全國醫院的陪病人數以 1 人為原則。

新竹縣府指出，鴻佰科技 4 起 COVID-19 確診個案，為案 18421、18418、18427、18412，皆為 1 月 22 日桃園遠雄自貿港區鴻佰感染衍生案例，感染源明確。竹縣啟動疫調採檢共 2079 人，目前 1967 人檢驗結果出爐皆陰性，目前已加設 5 處社區篩檢站。

桃園今天新增 2 例與亞旭電腦群聚有關，其中 1 人為年僅 19 歲的工讀生，由於加值園區未在列的廠商很多，包括派遣工、維修廠商、物流車等，陳時中特別呼籲，1/10 起曾在自貿園區或鴻佰、亞旭出入過的民眾，應盡速出來採檢。