〈本土疫情再起〉單日暴增82例 亞旭群聚延燒 30家工廠預防性停工

國內今 (22) 日暴增 82 例本土個案，主要來自桃園遠雄自由貿易港區的亞旭電腦，該公司累計 70 人確診，包含亞旭在內總計 30 家工廠已展開預防性停工；對此，各部會加強防疫措施，內政部宣布，停辦易聚集擁擠人潮的繞境、遊行、搶頭香等活動，交通部也宣布，明 (23) 日起陸海空運具內 (雙鐵、國內航班) 禁止飲食。

中央疫情指揮官陳時中指出，今日新增本土個案為 12 例男性、70 例女性，主要有二大來源，一是高雄港區新增 14 例，另一個則是亞旭公司，該公司採檢 1000 多名員工，採檢結果陸續出爐，含昨晚新增的 60 例在內，迄今共增 64 例，其中 1 例是離職驗出的確診員工，累計確診個案達 70 例。

陳時中表示，目前疫情主要還是集中桃園、高雄地區，另外有部分零星確診個案，包括台北市、新北市各增 1 例等，其中，北市個案為家庭主婦，被從高雄返家的孩子傳染，雖然足跡不多，但 Ct 值只有 10，傳染度恐怕很高，已擴大清消及疫調匡列，接觸者將全面採檢。

各部會啟東加強防疫措施，內政部長徐國勇表示，即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

交通部長王國材也宣布，23 日起，高鐵、台鐵、公路客運、船舶 (固定餐飲區除外)、國內航班將禁止飲食，若有生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

王國材表示，雙鐵軌道車廂及場站、國道客運及服務區、公路客運及場站、航空器及航廈、船舶及場站、各區郵局、國家風景區，將比照疫情三級警戒清消頻率，如加強扶手、按鈕、廁所門把等清消，防疫車輛進入國道區動線落實區域獨立，不與一般客混流，同時加強落實實聯制。