中國釋政策利多 股市低點反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國十年期公債殖利率一度觸及 1.9%，反應市場升息預期，製造業調查指數由前期 31.9 下滑至 - 0.7，房屋數據好壞參半，美股出現明顯下跌 5.7%；

2. 儘管部分歐洲國家通膨數據攀升，歐洲央行總裁表示不會像聯準會那樣快速回應通膨成長，減緩歐股下跌幅度，歐股單週下跌 1.0%。

新興市場

1. 中國官方進一步釋出寬鬆訊號，刺激港股表現，12 月份工業生產年增率為 4.3%，超越市場預期的 3.7%，中國股市上漲 1.5%；

2. 中國房市政策可能放寬，且計畫將基礎建設集中在上半年，帶動原物料價格表現，同時刺激拉丁美洲股市上漲 1.2%。

債券市場

1. 全球股市修正，加上最新數據表現好壞參半，支撐全球公債價格維持平盤；

2. 全球高收益債和新興市場債利差受風險趨避情緒上漲而擴張，指數價格分別下跌 0.6% 和 0.2%。

原物料、匯率

1. 國際能源署看好今年原油需求將超過疫前水準，俄羅斯與烏克蘭衝突持續、阿布達比石油設施遭攻擊，推升石油價格一度逼近 90 美元 / 桶，油價單週上漲 2.1%（以布蘭特原油為例）；

2. 美股修正加上部分地緣政治風險，刺激黃金價格上漲 1.0%。

資料來源: Bloomberg，2022/1/24（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/1/21）

資料來源: Bloomberg，2022/1/24（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/1/21）

三大市場關鍵事件及分析

1. 北約沒能力也沒意願捲入戰爭，美俄仍在討價還價

根據美國蘭德公司研究，目前美國總統在烏俄問題發言並未訴諸道德層面，只要北約能如同 1996 年發表不會在新進會員國部屬核彈般，給予不讓烏克蘭加入北約的承諾，不須爆發的戰爭便可避免。

資料來源：金融時報、transnational，「鉅亨買基金」整理，2022/1/20。

2. 應對經濟成長放緩，中國持續放鬆貨幣政策

中國人民銀行除了下調 1 年期 MLF 利率（中期借貸便利）及 7 天期逆回購利率外，也表示將把貨幣政策工具箱開的再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方，持續傳達放鬆貨幣政策以穩定經濟的訊號。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/20。

3. 股市陷入修正，能源、科技股兩樣情

3 月即將到來的升息引發近期主要股市修正，主要跌幅來自於高本益比的科技與醫療行業。儘管成長股出現明顯下跌，離評價面出現買入訊號還有一段距離。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/01/22。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/20。

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