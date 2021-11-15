〈錸寶法說〉電池儲能業務布局發酵 明年營收貢獻拚翻倍

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (15) 日召開法說，展望未來，錸寶看好電池儲能業務成長性優於 PMOLED，同時因應半導體客戶對不斷電系統 (UPS) 需求，正積極擴大產能，也規劃進一步布局儲能自動頻率控制調頻服務(AFC)，估明年電池儲能事業營收將較今年翻倍，營收占比也將與 PMOLED 達約各半。

錸寶今年 7 月併入集團電池模組廠來穎科技後，透過系統整合商打入國內半導體大廠，並躍居主要供應商，供應比重超過 6 成，隨著半導體客戶近期積極擴產，對不斷電系統需求也同步大增。

錸寶因應客戶需求增加、集團規劃，將透過旗下新寶資產，在 7.5 億元額度內向母公司錸德 (2349-TW)、關係企業購置位在新竹湖口的土地廠房，錸寶表示，該棟建築共約八層樓，其中兩層樓就是來穎目前主要生產據點，因應客戶需求，未來將增加兩層樓給來穎使用，其餘樓層則規劃出租使用。

錸寶解釋，由於電池模組、不斷電系統所使用的電池體積較大，原料、設備均需較大空間貯存，因此集團內部已規劃將該棟大樓作為電池模組台灣生產主要據點。

展望未來，錸寶表示，電池儲能業務未來幾年成長性將以數倍成長計算，除高於 PMOLED 每年約 1 成成長率，也預期最快明年電池儲能業務就將超越 PMOLED 業務，成為營運主力成長動能，法人則估，隨著錸寶完成來穎產能擴充，明年電池儲能業務營收將達逾 10-15 億元，與目前 PMOLED 業務約 15 億元相當。

另一方面，錸寶近期也切入儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC)，終端客戶為台電，錸寶表示，12 月將在示範場地先行測試，若順利明年將進一步爭取標案，也看好 AFC 屬於服務業性質，毛利率優於既有 PMOLED、電池模組業務，有助明年毛利率回升。