〈潛力股〉正新今年EPS挑戰6年新高

輪胎大廠正新 (2105-TW) 今年拿下歐洲大廠電動機車訂單、也獲選洲卡丁車協會輪胎供應商，兩輪車胎產能持續滿載，營運將優於去年，營收、獲利可望同步雙位數成長，全年 EPS 有機會挑戰近 6 年新高。

因應原材料與運價漲價，正新 1 月起再度調漲外銷各類輪胎售價，漲幅 5-8％，以反映成本。正新表示，近期航運塞港情況趨緩，出貨平順，營運持穩。

由於 Gogoro 的電動機車胎、印度機車第一大廠 Hero 的一般機車胎，都是正新客戶，加上自行車胎需求持穩，正新兩輪車胎今年產能持續滿載，供不應求，因應客戶需求暢旺，雲林自行車胎新廠將於 7 月投產，擴大外銷自行車胎產能。

除既有客戶外，正新近期也接獲歐洲大廠新款電動機車指定配套輪胎訂單，1 月開始出貨，並榮獲澳洲卡丁車協會輪胎供應商，取得 5 年比賽用胎訂單，每年都有固定的訂單量出貨，挹注營收。

另一方面，正新今年也打算搶攻特斯拉電動車補修輪胎市場商機，加上 Polaris 等大廠有計畫推出電動 ATV(沙灘車) 案，正積極洽談電動 ATV 輪胎訂單。

正新去年營收 1021 億元，年增 5.82%。前三季稅後純益 43.52 億元，年增 54%，每股純益 1.34 元。