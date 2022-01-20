〈本土疫情再起〉調查：45%企業尾牙受影響 北部高於中南部

適逢歲末年終尾牙旺季，本土疫情因 Omicron 再次趨於緊繃，多家電子大廠已宣布不辦實體尾牙，人力銀行調查指出，今年 45.4% 的企業尾牙受到影響，包括直接取消、改替代方案、暫停延期；依地區來看，逾 5 成的北部企業位處疫情熱區，受影響程度高於中南部。

Omicron 變種病毒攪局，台灣公司尾牙是照常舉行還是取消？根據 104 玩數據調查，6.7% 的企業已經舉辦，21.6% 照常舉辦，兩項合計共 28.4% 的企業不受影響。

調查也顯示，17.6% 採替代方案，例如改為線上、或改發餐費餐券，16% 直接取消，11.8% 確定暫停延期，三項合計共 45.4% 的企業尾牙受到影響。

另有 13% 的企業還在觀望，7.4% 若政府公告禁止就會停辦，兩項合計 20.8% 的企業還沒決定。此外，也有 5.3% 本來就沒有尾牙；0.2% 舉辦春酒。

以企業所在地區來看，越往北越接近疫情熱區，受影響的比例越高，調查顯示，有 50.3% 的北部企業尾牙受到影響，高於中、南部的 33.3%。

調查指出，規模愈大的公司因員工人數越多、群聚風險越高，尾牙受影響的比例也越高。500 人以上大企業，有 69.4% 的比例受到影響，其中，62.8% 的企業有改採替代方案，顯示規模越大的公司應變能力更佳，人力資源更充沛，更能即時採取對策。