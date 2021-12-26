降低意外風險對財務衝擊 分紅保單滿足保障與財務缺口

上有父母下有子女的「三明治族」，當面臨生活衝擊時，萬一財務不夠充裕恐有立即性的財務風險，為降低意外對於生活與財務的衝擊，現有壽險業推出涵蓋年年紅利給付的保單，滿足消費者對於健康與保障的期待與需求。

根據金融研訓院《2020 台灣金融生活調查》，逾三成民眾幾乎沒有任何儲蓄或僅有微薄儲蓄；有將近兩成民眾當遭遇變故時，無法在一週內籌足新臺幣十萬元緊急紓困。

數據顯示，民眾中僅有兩成消費者具有高度的金融風險抵抗力，而年齡介於 20 至 59 歲的三明治族，在收入、緊急籌款與支應生活能力方面明顯不足，普遍抵抗力呈現「低」和「極低」狀態；一旦面臨生活中的負面事件衝擊，將有立即性的財務風險。

為協助上有父母、下有子女的三明治族群降低經濟脆弱性、提升在遭逢突發變故時，擁有回復正常生活的金融風險抵抗力，保誠人壽推出涵蓋年年紅利給付、法定傳染病保險金與繳費三年即享終身保障的保險，滿足消費者對於健康與保障的期待與需求。

保誠人壽指出，疫情影響，讓民眾重新思考對於理財規劃的配置，也提高了對於健康與保障的重視，以肩負家庭照顧責任的三明治族為例，若能妥善利用保險工具、平時即預先做好健康與財務規劃，在面對自己或家人因事故失去工作能力，所出現的經濟缺口或因病所需支付龐大的醫療開銷等狀況，即可透過保險商品移轉絕大部分的風險，使財務壓力降到最低。