〈年底資金周轉〉保單借款可隨借隨還 注意五大事項

年關將至，大筆支出難免變多，想要調度資金除了向銀行申請小額信貸外，保單貸款也是速度快、可隨借隨還的選項之一，目前主要壽險公司平均保單借款成本都在 4-6% 上下，比銀行小額信貸便宜，不過，要使用保單借款，也要注意「保價金」相關的五大事項。

保單借款有別於其他管道貸款特色，包括免擔保，不須聯徵報告或提供財力證明；免手續費，不同於信貸要繳付 3000 元至 6000 元不等的開辦手續費；申貸簡便多元，要保人除了可臨櫃辦理外，還可郵寄、傳真等方式辦理借款等；快速撥款，保單借款當日中午 12 時前受理且文件齊全，得當日下午撥款；隨借隨還無須綁約，也無須繳付提前還款違約金。

大部分壽險公司保單貸款利率，都依保單預定利率加碼 0.5-1 個百分點，舊有的高利率保單因為累積較久，能借的金額較多，但利率也會較高；若真的需要用保單貸款應急，切記要注意以下 5 個重點：

重點 1》具保價金的保單才可貸款

一般而言，多數有壽險保額的保單均可貸款，且不僅限於長年期的壽險保單，「還本型」的健康險或意外險也可借，只要有「身故退還保費」的機制，通常也有保價金，亦可做保單貸款。

重點 2》保單價值準備金可翻閱保單正本 最高可貸 9 成

該如何知道自己的保單可以借多少錢，最簡單的方法就是翻閱保單正本，其中會有一頁表單，其中一欄就是「保單價值準備金（簡稱保價金）」，只要對照繳費年期，就可以知道當年度的保價金是多少，即可知道能貸款多少額度。

一般來說，傳統型壽險的可貸金額約是保價金的 8-9 成；投資型保單則較低，約可貸保價金的 6 成左右，但實際借款額度還是得依照商品種類與保單條款而定。

重點 3》繳不出本息小心保單停效

一旦借款後，不按時繳本息，未來萬一出險，申請保單理賠時就會先扣除借款後給付剩餘款，若本金加上利息超過剩餘保價金時，保單就可能停效。而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任；且保險公司通常會在停效前 30 天告知，然後直接停效，並不會有寬限期。

重點 4》借款利率與利息

借款時最關心利率問題，而保單貸款利率則是由保險公司衡量保單資金成本及資金運用效率等因素訂定，不同險種加的「% 數」恐不同，有的保險公司也會設定保單借款利率上限及下限。

重點 5》按月計息 未繳利息併入本金

通常申請保單借款，不需要手續費，也不會規定還款期限，但要注意的是，保單貸款採按月計息，如果保戶未繳利息，未繳的利息就會計入本金中，造成借款利息變多，相當不划算。

有一些沒有保單價值準備金的商品，如傷害險、旅行平安險、住院醫療險等，是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。此外，

建議保戶在採用保單貸款調度資金時，最好能早日還款，以免影響原有規劃的保單保障功能，讓風險規劃缺一角。