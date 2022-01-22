京元電今年營收再增1成以上 獲利成長更好

測試大廠京元電 (2449-TW) 受惠 5G 手機晶片、GPU 等客戶持續推出新品，法人看好，京元電今年營收年增將超過 1 成以上，且因新技術測試時程拉長，有助稼動率再往上，毛利率也將提升 2-3 個百分點，帶動獲利增幅再優於營收，全年每股純益挑戰 5 元。

京元電去年隨著聯發科 5G 手機晶片市佔率攀升，CIS、ASIC 晶片陸續放量，年底產能利用率達近 7 成，逼近滿載水準，營收也連三個月創下新高，全年營收 337.59 億元，年增 16.58%，首度站上 300 億元大關。

展望後市，京元電為聯發科 (2454-TW) 的測試主力供應商，隨著客戶今年推出多款 5G 新晶片，加上毫米波 (mmWave) 等新技術加入，整體測試時程不斷拉長、也消耗更多產能，整體設備稼動率可望再拉升。

此外，京元電也受惠輝達 (NVDA-US) 推出新平台，此次迎來兩年一度的大改款，終端買氣暢旺，法人預期，京元電全年稼動率皆可維持近滿載水準，約 65-70%。

至於資本支出方面，京元電去年支出水準改寫歷史新高，達 160 億元，預期今年回到先前水準，約 117 億元，其中，台灣廠區 78 億元，其餘則為子公司。