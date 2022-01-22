書道專家揮毫一字千金 泰山物料再生實驗品大加分

春聯是過年的應景佈置，泰山企業 (1218-TW) 田中廠今 (22) 日在行政大樓進行一項有趣的「茶渣春聯」書寫測試，邀請田中在地逸東書道館許智欽、陳肅貞、董麗鳳、葉壽峰四位書道老師，在茶渣製成的春聯上寫下吉祥話。

看著老師們一筆一筆特別慎重，可謂是一字千金，筆下每一張紙都來自《冰鎮紅茶》的茶渣製作而成，聞著紙張獨特茶香味，加上廣興紙寮純手工紙感，整個現場感受到手工紙、手書與泰山想對物料循環再生盡心的溫度。

泰山一向用心管理廢棄物，但茶飲料製造過程卻產生飽含水分的茶渣，每次生產都堆出以「噸」為單位的廢棄物，除了濕度太高無法焚燒處理，也容易有運送前可能發霉的異味困擾。為此，泰山茶渣皆定時申報送出工廠，再運到合法合作廠製成肥料。不過據查全台每年有 30 萬噸的茶渣，除了肥料之外，難道沒有不一樣的經濟循環，不能有其他價值?

因此泰山在半年前成立廢棄物再利用跨部門實驗團隊，研究廠內廢棄物的再生可能性，經過每月研究追蹤，產生愈來愈多可能，其中極少部份的茶渣與專家研究乾燥研磨技術，再與廣興紙寮製紙專家合作。

泰山人資群總監陳賢文表示，今天實驗的春聯共製作 280 張一字、70 張兩字，每一字的茶渣小春聯約等於 0.6 瓶泰山《冰鎮紅茶》，約讓 245 瓶泰山《冰鎮紅茶》的茶渣循環再生，這只是循環研究的一小步，所有的循環也需考量成本和實用性，春聯紙僅是實驗的開始。

逸東書道館許智欽老師今日試寫後表示，茶渣春聯吸水力強且不暈染，是極好的紙張，與一般宣紙完全不同，即使筆上飽含濃墨也能放心大筆揮毫，加上淡淡的茶香，是十分特別的紙張。

泰山自 2019 年開始辦理新春現場手書春聯活動，開放鄉親到泰山員工教育訓練中心領取，但去年及今年皆因疫情不明暫緩辦理，今日測試的春聯將請員工實驗張貼一年，確認品質過關後，明年才能分享給鄉親體驗特製的茶香手工春聯。