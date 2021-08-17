立凱-KY擬再減資34.85% 每股淨值回升至11-12元

立凱 - KY(5227-TW) 今 (17) 日召開重訊指出，為創造有利的募集資金條件，董事會決議擬辦理減資彌補虧損，全數提列五龍電動車公司債剩餘的評價損失，預計本次減資金額 3.21 億元，減資比率 34.85%，每股淨值估拉升至 11-12 元。

立凱目前實收資本額為 9.21 億元，本次預計減資 3.21 億元，減資後資本額為 6 億元，上半年稅後虧損為 4.34 億元，減資調整後稅後虧損估降為 1.13 億元。

立凱表示，公司上半年因認列五龍電動車可轉債評價損失 2.85 億元，稅後虧損 4.34 億元，若排除該損失，上半年本業虧損約 1.49 億元，較去年縮減 24%。

立凱看好，此次減資待股東會通過後，將把多年來業外影響數一次性消除，正式為五龍電動車帶來的包袱畫下句點，後續不再認列評價損失，使財務結構更加健全，也為立凱及海外子公司後續募集資金提供更有利的環境。

時序進入 2021 年，立凱認為，全球電動車與儲能市場發展明顯加速，特別是鋰電池已成為歐美等國家戰略扶植產業，各國廠商對於鋰電池正極材料需求不斷提升，目前公司合作開發認證新產品的客戶數與進度均有加速態勢，也讓公司嗅到等待多年的產業發展良機。

立凱指出，過去十年中國積極扶植鋰電池產業，使得全球磷酸系電池與正極材料產業鏈高度集中在中國，目前已有許多客戶表達必須分散供應鏈風險的需求，因此為滿足國際客戶的量產需求，須提前準備生產規模，公司也積極籌資。

立凱今年除了啟動子公司在海外市場掛牌的籌資計畫外，也考量引進新策略投資夥伴，並將配合客戶需求在國外建置新廠。