今年手機相機模組出貨量估將達49.2億顆、年增2% 三鏡頭成主流

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，2020 年雙鏡頭成為主流，帶動智慧型手機相機模組出貨量持續成長，預估 2022 年智慧型手機相機模組出貨量有望達 49.2 億顆，年增 2%，未來 2-3 年三鏡頭將會是主流設計。

TrendForce 提到，中階機型手機品牌商 2020 下半年起，透過多顆鏡頭行銷宣傳帶動四鏡頭滲透率大幅提升，但隨著消費者逐漸認知第三、四顆微距與景深鏡頭使用頻率較低，且提升整體拍照效果有限，四鏡頭需求逐漸退燒，品牌手機商回歸消費者實際需求。

此外，隨著 PMIC、Driver IC 等半導體晶片漲價及運費高漲等問題，也讓手機成本大幅上升，在未能有效將成本轉嫁給消費者下，排擠低階鏡頭搭載空間，2021 下半年起多鏡頭情況開始轉變

TrendForce 指出，雖然鏡頭出貨量成長趨緩，但鏡頭解析度仍持續提升，以主鏡頭為例，目前主流設計為 1300-4800 萬畫素，2021 年占比超過 5 成；其次為 4900-6400 萬畫素，去年占比則突破 20%，預期 2022 年滲透率將提高至 23%。

去年主鏡頭畫素占比第三高的是 1200 萬畫素，目前主要以 iPhone 及三星旗艦機系列為主，預期蘋果今年將發售的 iPhone 14 Pro 系列 (暫名) 將導入 4800 萬畫素，使 1200 萬畫素產品占比在 2022 年降低至 15%。

TrendForce 補充，除了三星 (Samsung) 與小米 (Xiaomi) 有採用 1.08 億畫素外，Vivo 與榮耀 (Honor) 也在 2021 年陸續導入，且兩億畫素的產品有望在 2022 年商用，預期 2022 年超高畫素產品滲透率有望突破 5%。

TrendForce 認為，超高畫素產品主要以放大照片不損失畫質為主打，因此帶給消費者的邊際效益會逐漸遞減，滲透率提升速度將不如 4900-6400 萬畫素的產品，此外，智慧型手機相機搭載鏡頭數量多寡，將不再是品牌商主要追逐重點，而是回歸消費者需求。