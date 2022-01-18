〈雙鴻展望〉拿下更多新客戶訂單 全年營收成長可望再超標

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今年伺服器訂單滿手，包括英特爾 (INTC-US) 新一代伺服器平台 Eagle Stream 陸續擠下對手，拿下更多客戶訂單，加上既有英特爾伺服器平台 Whitley 持續出貨、並取得新客戶訂單，今年營收成長可望超越原本年增 20% 目標。

雙鴻近年打入英特爾伺服器平台 Whitley 後，陸續接獲新品牌客戶訂單，整體市占率提升；近期更通過英特爾新伺服器平台 Eagle Stream 認證，預計下半年開始出貨，有助拿下更多新客戶訂單，且 ASP(產品平均單價) 將有所提升。

雙鴻去年伺服器營收約年增 30%，在新、舊平台持續出貨下，加上市占擴大，今年伺服器營收有望成長 50%。

雙鴻看好，今年韓系手機品牌重回使用熱板 (VC) 並已放量出貨，加上商用筆電、顯卡、基地台與車用等需求成長，上修今年營收成長目標，法人估，原從 15% 上調至 20%，預期在伺服器強勁動能下，營收成長幅度有望超越 20%。

獲利方面，雙鴻去年下半年向客戶反映原物料成本，加上高價產品比重提升、產品組合轉佳，預估去年第四季獲利有望登去年全年最高，毛利率回升至 20% 以上，今年則力拚持穩。

雙鴻去年第四季營收 41.92 億元，季增 13.11%、年增 15.7%；去年全年營收 142.46 億元，年增 16.7%。